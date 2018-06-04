ميسي وأغويرو وهيغواين في القائمة النهائية لـ"التانغو" بالمونديال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، اليوم الإثنين، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، وغونزالو هيغواين مهاجم يوفينتوس الإيطالي، وسيرغيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، ضمت القائمة ناهويل جوزمان، و وفرانكو أرماني وويلفريدو كاباييرو.

وفي الدفاع: جابريل ميركادو ونيكولاس تاجليافيكو وكريستيان أنسالدي وفيديريكو فازيو وماركوس أكونيا وخافيير ماسكيرانو وماركوس روخو ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو.

وفي خط الوسط: إيفر بانيجا وأنخيل دي ماريا وماكسيميليانو ميزا ومانويل لانزيني وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان بافون ولوكاس بيجليا.

وفي الهجوم: هيغواين، وميسي وأغويرو وباولو ديبالا.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.