قتلة الطفل أو خضير يينجون من دفع عوضاتت بحجة أنهم فقراء

تراجع الإدعاء العام الإسرائيلي عن رفع دعوى قضائية ضد قتلة الفتى محمد أبو خضير، بزعم أنهم "فقراء"، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نشره اليوم الاثنين، أن الإدعاء العام تراجع عن رفع دعوى قضائية ضد 3 مستوطنين قتلوا الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير حرقا، في يوليو/ تموز 2014، بمدينة القدس، لتعويض عائلته.

وأضافت الصحيفة أن التراجع يأتي بحجة أنّ المستوطنين الثلاثة ليس لديهم أية ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض عائلة الطفل.

ووفق المصدر نفسه، فإن ذلك يتناقض مع حكم المحكمة "الإسرائيلية" بحق عائلتين فلسطينيتين نفذ أبناؤهما عمليات ضد "إسرائيليين"، وطالبتهم بدفع تعويضات بلغت 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، رغم أنه اتضح أنه لا يوجد لديهم أي ممتلكات.

وكانت محكمة "إسرائيلية" قضت بالسجن المؤبد و20 عاما أخرى بحق يوسف حاييم بن دافيد، القاتل الرئيسي للفتى أبو خضير، علاوة على دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيكل (43 ألف دولار).

فيما قضت بالسجن المؤبّد بحق قاتل آخر، وبالسجن لمدة 21 عاما بحق ثالث، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيكل (5 آلاف و500 دولار).

ورفعت عائلة أبو خضير دعوى للمطالبة بتعويضها بمبلغ 5.6 مليون شيكل (1.6 مليون دولار) قبل أن ترفض المحكمة ذلك اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اختطف الفتى أبو خضير (16 عاما)، على يد 3 مستوطنين، من بلدة شعفاط شمالي القدس، ثم قاموا بحرقه وترك جثته في أحد أحراش القدس.