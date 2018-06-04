سحب تمور "إسرائيلية" من متجر فرنسي بعد احتجاج مسلم

سحب متجر فرنسي تمور إسرائيلية من أحد الأقسام المخصصة للسلع الرمضانية لمسلمي البلاد، بعد احتجاج أحد الزبائن المسلمين.

جاء ذلك وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الإثنين.

وأوردت الصحيفة أن زبونا في أحد فروع سلاسل كارفور العالمية بمدينة شامبورسي غربي باريس، احتج على وجود هذا المنتج قائلًا "إنه يمثل إهانة للمسلمين".

وأضاف الزبون "الإسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين مثل الأرانب، لا أريد أن أموّل قتل إسرائيل للفلسطينيين أو الاحتلال الإسرائيلي".

وظهر أحد مسؤولي المتجر في مقطع فيديو وهو يسحب جميع التمور من على الأرفف.

يشار أن الاتحاد الأوروبي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 توجيهًا بوضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.