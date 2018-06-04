المشي السريع "يطيل العمر"



توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تسريع خطى المشي يمكن أن يساعدك على العيش فترة أطول.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس من مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني ومدرسة الصحة العامة.

وراجع الباحثون 11 دراسة تم إنجازها في إنجلترا وأسكتلندا بين عامي 1994 و2008، شملت أكثر من 50 ألف مشارك.

ووجدت الدراسة أن المشي بسرعة متوسطة يخفض خطر الوفاة بشكل عام بنسبة الخمس، أما المشي بسرعة فيخفضه بنسبة الربع.

ووجد الباحثون النتائج نفسها تقريبا فيما يتعلق بتقليل خطر الموت بسبب مرض القلب.

وقال ستاماتاكيس إن السرعة السريعة في المشي هي عادة ما تتراوح بين خمسة وسبعة كيلومترات في الساعة، ولكنها تعتمد في الواقع على مستوى اللياقة البدنية لدى الشخص.

وأضاف أن هناك طريقة لمعرفة أنك تمشي بسرعة هي أن تشعر أن نفسك ينقطع قليلا بسبب المشي، أو أن تتعرق.

المصدر: نيوزويك