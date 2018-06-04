فالفيردي يوافق على رحيل نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية الاثنين عن اقتراب لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل خلال "الميركاتو" الصيفي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن برشلونة أعطى للبرتغالي أندريه جوميز الضوء الأخضر لمغادرة الفريق الكتالوني، موضحاً أن إرنستو فالفيردي المدير الفني "للبلوجرانا" وافق بالفعل على رحيل جوميز.

وأضاف أن العروض التي وصلت إلى برشلونة لضم جوميز على سبيل الإعارة فقط، موضحاً أن أندية نابولي، ولاتسيو الإيطاليين، وإيفرتون الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، مشيراً إلى أن "البارسا" يطالب بالحصول على 25 مليون يورو.