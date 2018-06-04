مستوطنون يقتحمون منزلا وسط الخليل

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، منزلا في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ورفعوا العلم الإسرائيلي داخله بحماية قوات الاحتلال.

وقال مصادر إعلامية، إن مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الخليل، اقتحموا منزلا في المنطقة المغلقة منذ العام 2001 عسكريا من قبل سلطات الاحتلال، قرب حاجز "أبو الريش" المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة، بجانب مسجد قيطون، وحطموا نوافذه وأبوابه ورفعوا العلم الإسرائيلي داخله في محاولة للاستيلاء عليه.

وبين أن الوحدة القانونية في لجنة إعمار الخليل تمكنت من إخراج المستوطنين منه، ونزعت الأعلام التي رفعت داخله.