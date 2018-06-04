اندلاع حريق في "بئيري" شرق البريج بفعل طارقة ورقية حارقة

ذكر موقع واللا العبري انَّ حريقاً اندلع مساء اليوم الإثنين، في حقول زراعية إسرائيلية بمنطقة "كيبوتس بئيري" المقامة على الأراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر الموقع أنَّ النيران اشتعلت بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقها شبان من مخيم البريج.

وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها الحرائق في حقول تلك المنطقة بفعل الطائرات الحارقة.

ويطلق الشبان بشكل شبه يومي طائرات ورقية مثبت عليها عبوات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة شرق القطاع، وتكبّد هذه الطائرات الورقية التي تصنع بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر مادية.