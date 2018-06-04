ليفني ولبيد: نتنياهو فاشل في التعامل مع غزة



هاجمت كل من تسيبي ليفني عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني المعارض، ويائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل المعارض، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الأحداث في غزة.

واتهمت ليفني في تصريحات لها خلال اجتماع لأعضاء كنيست حزبها، أن نتنياهو لا يحمل أي رؤية تجاه غزة وأنه فشل تجاه ذلك ولا يحمل أي أفق أو حلول.

وقالت إن نتنياهو يتجاهل سكان مستوطنات غلاف غزة وكأنه يقول فقط إيران، لن نتحدث عن غزة ومشاكلها التي سوف تختفي.

فيما قال لبيد خلال اجتماع لحزبه، أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها سياسة واضحة تجاه غزة منذ العملية العسكرية عام 2014.

ولفت إلى أنه لو كان في الحكومة لدفع باتجاه سياسة منظمة لإعادة بناء غزة مقابل نزع سلاحها. مضيفا "لو كان لدى الحكومة اقتراح آخر، فسوف يسعدنا أن نستمع إليه".

وأضاف "ليس لدى نتنياهو سياسة واضحة حول غزة سوى انتظار جولة قتال جديدة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتقادات وجهتها أطراف من المعارضة لفشل نتنياهو بالتعامل مع ملف غزة في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة واستمرار الحرائق في المستوطنات.