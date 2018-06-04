بلدية بيت حانون وجوال تفتتحان مشروع تطوير بئر مياه “سُقيا جنين”

افتتحت بلدية بيت حانون وشركة جوال مشروع تطوير بئر مياه “سُقيا جنين” بعزبة بيت حانون بهدف تزويد سكان العزبة والمناطق المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، حرصًا على تعزيز مقومات الحياة للمواطنين في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة في القطاع الذي يعاني من نقص حاد في المياه العذبة و الصالحة للشرب، والحاجة لمشاريع تنموية ضخمة تعمل على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وافتتح المشروع رئيس البلدية الدكتور محمد نازك الكفارنة، ومدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، ومدير اقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة عوني الطويل، وعدد من الوجهاء ولجان الحي والشخصيات الاعتبارية.

وأشاد الكفارنة، بالدور الذي قامت به شركة جوال في المساهمة بشكل فعال في تطوير مشروع البئر الذي يقدم خدمات للأسر التي تعيش في العزبة والمناطق المجاورة لها، والتي تستفيد منه بشكل يلبي احتياجات السكان الاساسية من المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه قطاع غزة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة.

وأكد الكفارنة على أن شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية حاضرون بمساهماتهم الفعالة، الهادفة لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن جوال لم تتوانى في تقديم الدعم المتواصل لكافة المؤسسات والبلديات، آخذاً بعين الاعتبار دورها الريادي في المساهمة في المشاريع الانسانية والحيوية والتنموية.

وأوضح الكفارنة أن عزبة بيت حانون والمناطق المجاورة لها تقع ضمن فئة المناطق المهمشة والتي عانت ويلات الحصار والحروب، وتحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز صمود المواطنين، وتوفير مقومات الحياة السليمة لهم.

بدوره، أكد مدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على حرص شركة جوال الدائم على تقديم الدعم لبلدية بيت حانون والمؤسسات كافة من أجل توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، تساهم في تعزيز صمودهم.

وأشار شمالي إلى أن مساهمة جوال في تطوير مشروع بئر مياه “سُقيا جنين” نابع من اسهامات الشركة المتواصلة في دعم وتعزيز المشاريع الحيوية والتنموية من أجل توفير مناخ صحي أفضل يُجنّب المواطنين التعرُّض للأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي وفق احصائيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

مضيفا إلى أن جوال تواصل دعمها لكافة المؤسسات الصحية والتعليمية والبيئية، إلى جانب دعمها المتواصل للمناطق والفئات المهمشة التي تعاني من نقص حاد في توفير الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون.

وشدَّد شمالي على أن شركة جوال تُولي الانسان اهتمامًا كبيرًا وتسعى بكل السبل للمساهمة في مشاريع البنية التحتية التي تعزَّز الاستثمار فيه للنهوض بمجتمع فلسطيني أفضل خالٍ من الأوبئة والأمراض، لترسيخ بناء الدولة الفلسطينية وفق الأنظمة الصحية والبيئية، بما يكفل الأمن الغذائي السليم.