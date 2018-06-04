كيم يعزل ثلاثة من كبار مسؤولي الجيش بسبب ترامب.. هذه قصتهم

قال مسؤول أمريكي كبير، أمس الأحد، إن أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم.

ولم يحدد المصدر هوية المسؤولين العسكريين، لكن وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" ذكرت أنهم وزير الدفاع باك يونج سيك، ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، الكوري ري ميونج سو، وكيم جونغ جاك مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري.

كما أشارت إلى أن كل الضباط الجدد أصغر من أسلافهم لاسيما ري يونج جيل (63 عاما) الذي يصغر ري ميونج سو بواحد وعشرين عاما.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن هناك بعض الانقسام في الجيش بشأن أسلوب كيم في التعامل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، من يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القمة ستنعقد في وقتها بعد أن أعلن عن إلغائها قبل أسبوع، وتسعى الولايات المتحدة لوضع حد لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية عن طريق التفاوض.