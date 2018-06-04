35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة

ساهم الاتحاد الأوروبي وهولندا اليوم الاثنين، بما يزيد عن 35 مليون يورو؛ لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة الفلسطينية .

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانٍ صحفي "قام بدفع مبلغ 35.875 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية، البالغ عددهم 55,000".

وحسب البيان، فإن هذه المُساهمة مُمَوَلة من الاتحاد الأوروبي بواقع 35.0 مليون يورو وهولندا بواقع 0.875 مليون يورو حيث الدُفعة الأخيرة مُخَصصة لموظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع العدالة.

وفي هذا السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف أن الاتحاد الأوروبي "يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"