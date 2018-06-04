ما قصة وسم #الدوار_الرابع الذي يتصدر مواقع التواصل

قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان يقع "الدوار الرابع" الذي يشهد منذ أيام فعاليات شعبية احتجاجية حاشدة جداً، رفضاً لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في الأردن.
آلاف المواطنين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء ليطالبوا الحكومة بسحب المشروع وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي والتعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.
وعلى ضوء الاحتجاجات الشعبية الواسعة أعلن رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي استقالته في ظل تواصل الفعاليات الشعبية.
وكان نشطاء مواقع التواصل في الأردن وفي فلسطين غردوا على وسم #الدوار_الرابع للتأكيد على ضرورة المشاركة في الفعاليات الشعبية أمام مقر رئاسة الحكومة، مشددين على سلمية الفعاليات.
واستطاع الوسم أن يتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تفاعلاً في الأردن وفلسطين. حيث نشر المغردون صوراً ومقاطع فيديو للاعتصامات، وطالبوا جميع المواطنين بالمشاركة الفعالة في الاحتجاجات السلمية.
وإليكم بعض المشاركات على وسم #الدوار_الرابع
عدت قبل قليل من اعتصام #الدوار_الرابع انا وزوجتي وكما وعدتكم أخذنا بخور وبخرنا المعتصمين والدرك ???????? #اضراب_الأردن pic.twitter.com/MukuzYfVAI— ????????????????محمد الرفاعي (@MohaAlRefai) June 3, 2018
الشباب بتنظف بعد الاعتصام وبغنو موطني ????????— Bassam (@bassamalhasan) June 3, 2018
في احلى من هيك #الدوار_الرابع #اضراب_حضاري pic.twitter.com/VOIrI9vDW6
الشعب الأردني سينتصر #إضراب_الأردن #الدوار_الرابع pic.twitter.com/IbqhcpQNUD— نيكولاس خوري (@nikolasskhoury) June 4, 2018
Family going to 4th circle ❤️❤️#الدوار_الرابع pic.twitter.com/eGq4gowRa9— Hamzeh Alfaqara (@f47fd0d3784a4f3) June 4, 2018
من أجمل الأشياء إلي صارت اليوم،— حنان (@_HananNassar) June 3, 2018
إمي وهي منورة إعتصام الدوار الرابع،
حرفياً بكبر فيكِ.#الدوار_الرابع #إضراب_الأردن pic.twitter.com/fAJLpT5jah
"اسف يمّا طلعت دون اذنك، بس وللّه الاردن بستاهل" #الدوار_الرابع #إضراب_الأردن pic.twitter.com/IcgkKK2vGs— Laith (@shamlawista) June 3, 2018
إذا الشعب يوما أراد الحياة #الدوار_الرابع #اضراب_الأردن pic.twitter.com/a4brV2R4wK— رجائي قواس (@rajaeqawas) June 3, 2018
حتى نارك جنّة!????????❤️#اضراب_الأردن #الدوار_الرابع pic.twitter.com/dVmKrf6JsG— rama (@rrammadd) June 3, 2018