ما قصة وسم #الدوار_الرابع الذي يتصدر مواقع التواصل

قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان يقع "الدوار الرابع" الذي يشهد منذ أيام فعاليات شعبية احتجاجية حاشدة جداً، رفضاً لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في الأردن.

آلاف المواطنين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء ليطالبوا الحكومة بسحب المشروع وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي والتعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.

وعلى ضوء الاحتجاجات الشعبية الواسعة أعلن رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي استقالته في ظل تواصل الفعاليات الشعبية.

وكان نشطاء مواقع التواصل في الأردن وفي فلسطين غردوا على وسم #الدوار_الرابع للتأكيد على ضرورة المشاركة في الفعاليات الشعبية أمام مقر رئاسة الحكومة، مشددين على سلمية الفعاليات.

واستطاع الوسم أن يتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تفاعلاً في الأردن وفلسطين. حيث نشر المغردون صوراً ومقاطع فيديو للاعتصامات، وطالبوا جميع المواطنين بالمشاركة الفعالة في الاحتجاجات السلمية.

وإليكم بعض المشاركات على وسم #الدوار_الرابع

عدت قبل قليل من اعتصام #الدوار_الرابع انا وزوجتي وكما وعدتكم أخذنا بخور وبخرنا المعتصمين والدرك ???????? #اضراب_الأردن pic.twitter.com/MukuzYfVAI — ????????????????محمد الرفاعي (@MohaAlRefai) June 3, 2018

الشباب بتنظف بعد الاعتصام وبغنو موطني ????????

في احلى من هيك #الدوار_الرابع #اضراب_حضاري pic.twitter.com/VOIrI9vDW6 — Bassam (@bassamalhasan) June 3, 2018