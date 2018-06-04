الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق أسير مضطرب عقليًا

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أمر اعتقال اداري بحق الاسير نضال أحمد على أبو عياش (28 عاما)، من سكان بيت أمر في الخليل، لمدة 6 شهور.

وأضاف عكة الذي زار الاسير عياش، في سجن عوفر العسكري، أن الأسير مضطرب نفسيا وعقليا ولا يعلم اين هو ويصعب الحديث معه، ويهدد بالانتحار، وأنه حاول القاء نفسه من القسم العلوي في السجن، إلا أن الأسرى منعوه من ذلك .

وأوضح أن الأسير عياش لا يستوعب من معه وكل من حوله، وهو لا ينام منذ شهور ولا يتلق العلاج اللازم، وأشار إلى أن الأسير عياش يصاب باضطراب بدقات القلب تؤثر على الدماغ وتزداد لديه الشحنات الكهربائية ويحتاج إلى علاج خاص وعناية فائقة.

وقال عكة إن إدارة السجون والأطباء يعرفون حالته الصحية ومع هذا يعتبرونه خطرًا على "أمن" اسرائيل وأصدروا بحقه أمر اعتقال إداري، ما يوضح هذه الســـــياسة الانتقامية، التي لا تستند الى أية اجراءات قانونية.