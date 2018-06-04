أول ردّ فلسطيني على قرار نتنياهو حول أموال الضرائب

ردّ صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صباح يوم الاثنين، على قرار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بخصم قيمة خسائر الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية "المقاصة".

وقال رأفت إن "كل الأضرار التي تلحق بالشعب الفلسطيني والاسرائيلي هي ناجمة عن استمرار الاحتلال للأراضي التي احتلت في العام 1967 في غزة أو الضفة، وكذلك استمرار الحصار الظالم الذي تفرضه على القطاع".

وعدّ أن "هذا القرار هو إجراء غير شرعي وغير قانوني ومرفوض بشكل مطلق".

وشدد رأفت خلال حديثه لصوت فلسطين أنه "على إسرائيل أن تدفع آلاف المليارات لشعبنا الفلسطيني الذي غالبيته من اللاجئين الذين هجروا عام 48، تعويضا عن استغلال أراضيهم وممتلكاتهم في غزة والقدس والضفة، وأن تمكنهم من العودة الى ديارهم".

وأكد مسؤولية إسرائيل عن "كل الضرار الذي يلحق بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "كل ذلك مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب القائم تحتها".

ولفت إلى أنه يجب "على إسرائيل أن تعوض أيضًا عائلات شهداء المجازر التي ارتكبتها في غزة منذ 30 مارس الماضي، وكذلك شهداء القدس والضفة"، مشيرًا إلى أن ذلك مُدرج في ملف المُحال للمحكمة الجنائية الدولية.

وحول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المرتقب، ذكر رأفت أنه "لم يُحدد بعد، وبانتظار تحديده من قبل الرئيس محمود عباس ".

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي، أوضح أنه سيعقد عقب عيد الفطر.