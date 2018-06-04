ماذا قال أومتيتي بعد تجديد عقده مع برشلونة؟

عقب مدافع فريق برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، في أعقاب تجديد عقده مع البلوغرانا حتى صيف 2023 وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وقال أومتيتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين "أنا سعيد للغاية، أشعر بالفخر لتجديد عقدي مع نادي أحلامي، ومنذ اليوم الأول شعرت أنني في منزلي، وأتمنى الاستمرار لسنوات عديدة".

وأضاف "أحب هذه المدينة وهذا الفريق، وأشعر بسعادة غامرة، ولن أغادر هذا المكان أبدًا، إنه منزلي".

وتابع "أنا وبيكيه نفهم بعضنا البعض بشكل كبير، ومنذ اليوم الأول لي هنا وأنا أفهمه بشكل جيد، ومتفاهم أيضًا مع الآخرين".

وعن حقيقة حديثه مع مواطنه أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، أجاب "أتحدث معه كثيرًا عن الطعام والبلايستيشن والكثير من الأمور، لكن لم نتحدث حول قدومه إلى برشلونة، وإذا كان يرغب في ذلك، فإنه أمر رائع".

وأوضح "أفضل وأسوأ لحظاتي مع الفريق؟ من الصعب اختيار لحظات معينة، ولكن اليوم الذي وصلت فيه ومباراة العودة ضد باريس كانت الأجمل، والخسارة أمام روما كانت الأسوأ".

وأردف "لم أقدم أفضل ما لدي قبل نهاية الموسم بسبب إصابتي في الركبة، وليس بسبب المفاوضات كما أشيع، وأنا محظوظ جدًا حيث كان عالمي صغير في ليون، والآن ألعب في برشلونة بجانب ميسي وأفضل اللاعبين".

وعن استقالة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أجاب "لقد استغربت ما حدث، فقد قام بعمل رائع، ولكن لديه أسباب خاصة وعلى الجميع تقبلها".

واسترسل "سنرى الموسم المقبل، هل هذا القرار جيد أم سيء بالنسبة لنا، وكل ما يهمنا أن نلعب بشكل جيد ونحصد الألقاب".

وأتم "سوف نكون فريقا استثنائيا لحصد الألقاب، لا أبحث عن الأموال، لقد جعلت إنييستا قدوتي وأرغب في حصد الكثير من الألقاب مثله".