قراقع يطالب بالتحقيق في سياسة الاهمال الطبي التي تُمارس بحق الأسرى المرضى

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع المؤسسات الدولية بالتحرك للتحقيق في سياسة الاهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى المرضى.

وتطرّق قراقع إلى الوضع الصحي المتردي للأسيرين حسان التميمي، ورجائي عبد القادر، مشيرا إلى أن إدارة الشجون تتعمد عدم اجراء الفحوصات الطبية للأسرى، وتقديم العلاجات، وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة، ما يؤدي إلى وصولهم لحافة الخطر الشديد.

وتابع: إن الأسير القاصر حسان التميمي( 17 عاما) من قرية دير نظام، لا زال بوضع صحي خطير في مستشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي، وأنه فقد الرؤية نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له خلال وجوده بالسجن، منذ اعتقاله بتاريخ 7/4/2018.

وأضاف، أن الأسير التميمي يعاني من ارتفاع في بروتينات الدم، وهو بحاجة الى علاج يومي وطعام خاص، الأمر الذي لم توفره إدارة وأطباء السجن في "عوفر" حيث كان معتقلا.

وأشار الى أن حالة الأسير رجائي عبد القادر من سكان دير عمار قد نقل من سجن النقب إلى سجن "ايشل"، ليكون قريبا من مستشفى "سوروكا"، حيث سيبدأ العلاج الكيماوي بعد اكتشاف مرض سرطان المثانة لديه، وهو محكوم 45 شهرا وبقى على حكمه عام واحد.