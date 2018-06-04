ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الأحد المقبل

  • فلسطين اليوم
  • 12:10 - 04 يونيو 2018
مخصصات مخصصات
مشاركة

أعلن إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، أن صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل في جميع محافظات الوطن.

يذكر، أن مخصصات التنمية الاجتماعية قد تأخرت عن المستفيدين عن موعدها المحدد لها كل دورة.

متعلقات