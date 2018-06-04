صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الأحد المقبل

أعلن إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، أن صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل في جميع محافظات الوطن.
يذكر، أن مخصصات التنمية الاجتماعية قد تأخرت عن المستفيدين عن موعدها المحدد لها كل دورة.
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