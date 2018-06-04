"كراتين اللحوم"..مجانية وليست للبيع في غزة.. "توضيح"

أثارت صورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لكراتين من اللحوم " كتب عليها أنها مجانية وليست للبيع، حالة من السخط والغضب كونها وضعت أمام أحد المحال التجارية لبيع اللحوم بالرغم من أن تلك الكراتين جاءت ضمن المساعدات التي وصلت قطاع غزة .

حالة من البلبلة بشأن تلك الكراتين وخاصة أنها ضمن المساعدات التي وصلت القطاع في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ليضاف إلى التساؤلات بشأن مصير جميع المساعدات التي وصلت قطاع غزة.

المطالبات من قبل المواطنين في القطاع سواء بتوضيح طريقة التوزيع المساعدات والفئات الأكثر احتياجاً، قابلها نشطاء التواصل بحالة من التهكم بأن مثلث في مدينة رفح كمثلث برمودا يختفي فيه كافة المساعدات ، في اشارة منهم لعدم رؤيتهم اي من المساعدات.

وزارة الأوقاف والشئون الدينية كانت قد استقبلت قافلة لحوم الهدى والأضاحي السعودية الأسبوع الماضي حيث أوضح د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف أن وزارته استقبلت 10 شاحنات كبيرة محملة بـ 150 ألف كيلوغرام من لحوم الهدي والأضاحي بواقع 15 ألف كرتونة كل كرتونة تحتوي على 10 كيلوغرام، مشيرًا الى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الدوائر المختصة بوزارة الأوقاف لاستقبال القافلة والإشراف على توزيع اللحوم لمستحقيها.

توضيح من الأوقاف

وأوضح د. الصيفي لمراسلنا ان وزارة الأوقاف استقبلت اللحوم من البنك الإسلامي كمساعدات سعودية وتم استلامها كاملةً وتم نقلها للثلاجات وجرى البدء بتوزيعها أمس وسيتواصل التوزيع حتى تصل لمستحقيها.

وقال الصيفي ان 47 لجنة زكاة ستقوم بعملية توزيع "اللحوم "بالإضافة الي بعض المؤسسات الخيرية التي طالب البنك الإسلامي ان يُصرف لهم، مشيراً الى ان التوزيع يتم حسب الاوزان للعائلات.

ونفى ما تم نشره عن توزيع لحوم المساعدات للمحال لتباع هناك، مشيراً الى انه "تواصل مع صاحب المحل الذي نشر كراتين المساعدات لديه وطواقمنا موجودة عند المحل لتبيان الحقيقة".

وبين صاحب المحل ان أهالي المنطقة الذي تلقوا المساعدات قبيل المغرب بدقائق ولم يتمكنوا من طبخها وسارعوا الى المحل لوضع "حصصهم في الثلاجات خشية تلفها وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد أن وزارة الأوقاف تقوم بتوزيع كافة المساعدات التي تصلهم وفقاً لـ47 لجنة زكاة ولا يتم التلاعب في توزيعها .





