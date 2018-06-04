اعتقلته مُصاباً: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد شاب، بعد أن أصابته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة قبل ظهر اليوم الاثنين، قبل أن تعتقله.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين، فيما نصبت كميناً لأحد المواطنين واعتقلته ونقلته لجهات مجهولة، بعد أن أصابته برصاصها.

ووفقاً لشهود عيان، فقد اقترب شخص للسياج مقابل خيام العودة ، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، وأصابته بشكل مباشر، من ثم خرج ٨ جنود قاموا بسحبه للداخل شرق خانيونس.

فيما ادعى جيش الاحتلال، أنه فتح النار نحو فلسطينيين مدعيًا أنهما حاولا التسلل لإسرائيل عبر السياج الحدودي لقطاع غزة، فارتقى أحدهم شهيداً فيما نجح الآخر بالعودة للقطاع.