مستوطنون يطلقون الرصاص في محيط مدرسة التحدي (5) شرق بيت لحم

أطلق مستوطنون اليوم الاثنين، الرصاص في محيط مدرسة التحدي(5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن خمسة مستوطنين اقتحموا محيط المدرسة، في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة من الوصول اليها، فاستشاطوا غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.

ووصف بريجية هذا العمل بالبلطجة التي يمارسها المستوطنون على المواطنين في تلك المنطقة لإرهابهم وتخويفهم، خاصة أنهم يعارضون إقامة المدرسة التي تعرضت للهدم أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال.