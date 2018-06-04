الاحتلال يعترف لأول مرة بإعدام احد جنوده خلال اسره من مقاومه غزة

نشرت القناة العاشرة العبرية، ولأول مرة اعترافات للجيش "الإسرائيلي" بإعدامه جنديًا أسرته حماس في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وجاء في الفيديو أنه خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، دخلت فرقة "المظليين" الى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة للكشف عن الانفاق وتدميرها.

وقبل أسبوع من "السبت الأسود" في رفح، وقبل أسبوع من أسر الضابط هدار جولدين، منعت كتيبة تسمى "افي نوعم" وقوع حادثة مشابهة.

وأوضحت القناة في تقريرها أنه "عندما دخلت خلية من حماس وحاولت اختطاف جثة جندي من سلاح الهندسة المساعد عميت يوأري 20 عما".

وقال أحد الجنود الإسرائيليين "اصدمنا بخلية من حماس، وخلال الاشتباك معهم قتل جندي اسمه عميت يوأري وأصيبت احدى المجندات، وتم اخذ الجثة على يد الخلية نجحو المنزل الذي كانوا فيه".

وأضاف: "سحبوه نحو الذي تحصنوا فيه لأننا لم نلاحظهم بالبداية، لكننا توصلنا للمكان بعد وقف اطلاق النار، عندها قام القائد مسؤول اللواء (باسم افي) بقتل اثنين منهم، ولقد أصيب من قنبلة ألقوها عليه".

وتابع الجندي" ثم وصلنا الي العنصر الثالث بالمجموعة وقتلناه، واخذنا جثة الجندي، وكل عناصر الخلية تم تصفيتهم، وأعدمنا عميت ومنعنا حادث مثل هذا"، في إشارة الى حادثة هدار جولدين وارون شاؤول.