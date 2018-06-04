أنباء عن استقالة الحكومة الأردنية اليوم على وقع الاحتجاجات

وسط تصاعد الاحتجاجات في الأردن، ترددت أنباء بأن رئيس الوزراء هاني الملقي سيمثل أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، وذلك لتقديم استقالته بهدف نزع فتيل الأزمة في البلاد، والتي تفاعلت على نحو غير مسبوق منذ الأربعاء الماضي.

وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، تواصلت الاحتجاجات الليلة في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشهد العاصمة عمان حشودا كبيرة من المواطنين قرب رئاسة الوزراء عند منطقة الدوار الرابع وسط حضور أمني كثيف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الحكومة، فيما يهتف المتظاهرون لإسقاط الحكومة التي تنتهج حسب قولهم نهج الجباية.

كما أبدى المتظاهرون في كل المناطق إصرارا على رحيل حكومة هاني الملقي التي كما يهتفون أدخلت البلاد في نفق مظلم وساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة فقد أعلن أمس عن العديد من المبادرات، من أهمها رفع مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني.

تتضمن التوصية الأولى الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته، ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود.

أما التوصية الثاني فهي إصدار إرادة ملكية من الملك بعقد الدورة الاستثنائية غداً الاثنين 4/ 6 بحيث يتم رده من النواب أولا،ً بتاريخ 5 /6 وتتم إحالته للأعيان ويقوم الأعيان برده بتاريخ 6/ 6 كذلك، وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.

وبحسب بيان صدر عن مجلس الأعيان مساء أمس، يصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة وطنية لحوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام، ومن ضمنه إعادة صياغة قانون ضريبة منطقي يلبي متطلبات الحكومة من دون الإخلال بمصالح المواطنين وكرامتهم.

وقد جدد مجلس النقابات المهنية أمس تأكيده على مواصلة الإجراءات الاحتجاجية التي بدأها الأربعاء الماضي، وذلك بتنفيذ إضراب ثان الأربعاء المقبل، إذ وجهت النقابات أمس أعضاءها للمشاركة في الإضراب ضمن برامج معدة لذلك.

وبسبب الأوضاع السائدة في البلاد فقد ألغت نقابة الصحافيين الأردنيين احتفالها السنوي الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل، برعاية رئيس الوزراء هاني الملقي مندوبا عن الملك، وذلك بعد تداعي الصحافيين لإعلان مقاطعتهم الاحتفال الذي يعلن فيه عن الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحافي.

كما أعلن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن إلغاء دعوات إفطار كان يفترض إقامتها الأسبوع الحالي لأعضاء المجلسين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، كما ألغيت العديد من الفعاليات التي كانت مقررة سابقا للظروف ذاتها.