الجهاد الإسلامي تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الشهداء والأسرى بطولكرم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة طولكرم، اليوم الأحد، إفطارا جماعيا لأهالي الشهداء والأسرى بحارة المحجر في مخيم شمس.

وأكد المشرف على الإفطار، أشرف قطان، أن هذا الجهد يأتي في إطار التواصل مع أهالي الشهداء والأسرى وتقديرا لتضحياتهم.

وأوضح قطان أن الإفطار الجماعي اليوم يشكل خطوة متواضعة ورسالة مودة إلى الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.

وأشار إلى أن ٣٠٠ أسرة شهيد وأسير شاركت في الإفطار الجماعي، مبينا أن هذه البادرة ستتكرر في محافظات أخرى.

وأضاف: هذا جهد بسيط جدا، نعبر من خلاله عن شعورنا بالأسرى وتضامننا معهم، وعن قربنا من أهالي الشهداء وتقدير تضحيات أبنائهم".