مصرع 12 واصابة 850 بالضفة جراء حوادث السير خلال شهر

ذكرت الشرطة الفلسطينية ان 12 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 13 شخص بجراح خطيرة جراء 1153 حادث سير وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت ما مجموعه 1153 حادث سير نتج عنها مصرع 12 شخص وإصابة 850 شخصاً، وصفت حالة 13 منهم بالخطيرة، و 67 شخصاً بالمتوسطة، 770 شخصا وصفت اصاباتهم بانها بسيطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 22562 مركبة وأنزلت عن الشارع 426 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 9386 مخالفة مرورية، وحجزت 834 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 747 مركبة غير قانونية