تمديد اعتقال الأسيرة ابتهال بريوش رغم قرار سابق بالإفراج عنها

قررت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة ابتهال عثمان بريوش (18 عاماً) من محافظة الخليل، رغم وجود قرار سابق من المحكمة ذاتها بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية.

وذكر محامي نادي الأسير أكرم سمارة في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت باستئناف على قرار المحكمة بشأن الإفراج المشروط عنها، وعليه فقد قررت محكمة الاستئناف الإبقاء على توقيفها لحين البت في قضيتها.

وأضاف أن جلسة مقبلة للمحكمة، عُينت للنظر في قضية بريوش حددت في تاريخ السادس من حزيران الجاري.

بالجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت بريوش بتاريخ الـ25 من نيسان المنصرم من العام الحالي، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها، ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.