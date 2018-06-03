"اسرائيل" تعلن حالة الاستنفار لقمع مسيرات يوم النكسة بغزة و الضفة

اعلن جيش الاحتلال عن حالة الاستنفار القصوى استعداداً لصد المواجهات المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، في ذكرى يوم النكسة.

وعزز جيش الاحتلال قواته على حدود قطاع غزة والضفة الغربية.

وستعقد قيادة جيش و شرطة الاحتلال غداً الاثنين جلسة لتقييم الوضع، ولبحث قمع المظاهرات المتوقعة، وخاصة لصد المظاهرات على حدود قطاع غزة، حيث دعت الهيئة المسؤولة عن المسيرة الكبرى سكان القطاع للمشاركة يوم الثلاثاء في تلك المسيرة والتي يتوقع الجيش "الاسرائيلي" ان تكون مسيرة ضخمة علي غرار مسيرة يوم النكبة، والتي استشهد فيها عدد كبير من الفلسطينيين وأصيب المئات.

يوم النكسة، هو الذكرى السنوية الخمسين لحرب حزيران (يونيو) 1967 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن.

"نكسة حزيران" أو "نكسة سبعة وستين" كما تُعرف في العالم العربي، و"حرب الأيام الستة" كما تُعرف في إسرائيل وفي دول عدة، لا تزال نتائجها ماثلة للعيان.

الفلسطينيون لا تزال أرضهم محتلة، ومن منهم يعيش عليها فاقد السيادة الفعلية، فإسرائيل ضمت القدس الشرقية وأعلنتها عاصمة موحدة وأبدية لها عقب تلك الحرب، ولا تزال تحتل معظم الضفة الغربية التي بنت فيها المستوطنات بطولها وعرضها، وتواصل حصارها قطاع غزة. كما أن إسرائيل أعلنت عام 1981 ضم ما احتلته من الجولان السوري في تلك الحرب