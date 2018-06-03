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اضطرابات في حركة القطارات بسبب الطائرات الحارقة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:31 - 03 يونيو 2018
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حدثت اضطرابات في حركة القطار السريع بسبب الحرائق التي نجمت عن الطائرات الورقية الحارقة التي نشبت صباح اليوم الأحد في كيبوتس نير عام القريب من الحدود مع شمال قطاع غزة.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة فقد امتدت النيران التي اشتعلت في كيبوتس نير عام إلى طريق 34، مما أدى إلى إغلاقه وإيقاف حركة سير القطار السريع في القاطع الذي يمتد بين أشكلون ونتيفوت.

ونتيجة هذه الاضطرابات والتشويشات في حركة سير القطار السريع، فقد إن رحلات القطار السريع القادمة من شمال "إسرائيل" ستتوقف في محطة أشكلون، كما ستتوقف القطارات القادمة من الجنوب في محطة نتيفوت.

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