الحية: مسيرات العودة وكسر الحصار تمثل كابوساً لن يفلت منه الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية، مساء اليوم الأحد، إن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار تمثل كابوسا للاحتلال لن يفلت منه.

وأضاف الحية، خلال لقاء حركة حماس، مع المخاتير والوجهاء بالعشائر الفلسطينية في غزة، أن مسيرات العودة وكسر الحصار كشفت زيف الاحتلال، لافتاً الى أن غزة ستبقى لوحة للصمود وللوحدة الوطنية.

وأشار الى أن مسيرات العودة جاءت للتصدي للمؤامرات ومحاولات التصفية لقضيتنا، مؤكداً على أن غزة اليوم بمسيرات العودة وكسر الحصار تصنع معادلات جديدة مع الاحتلال.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، على أن تضحيات شعبنا غيرت الموازين وأحرجت القادة والساسة والعالم، مشدداً على أن العالم أدرك أن هذه المسيرات السلمية بغزة لها درع وسيف يحميها.

وقال: "نقدر من يدعم شعبنا من العالم ولا ننسى من يطعننا"، داعياً الى المشاركة الفاعلة في مليونية القدس المقررة الجمعة القادمة.