ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:56 - 03 يونيو 2018
معبر رفح معبر رفح
مشاركة

أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في غزة عن أسماء المسافرين المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.

و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، الساعة 10:00 صباحاً.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

 

متعلقات