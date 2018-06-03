كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في غزة عن أسماء المسافرين المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.
و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، الساعة 10:00 صباحاً.
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11:49 - 29 مايو 2018
02:01 - 30 مايو 2018
أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في غزة عن أسماء المسافرين المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.
و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، الساعة 10:00 صباحاً.