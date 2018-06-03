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مخطط لبناء مستوطنة جديدة على بعد 7كم من حدود قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:55 - 03 يونيو 2018
استيطان استيطان
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تخطط سلطات الاحتلال في ظل تواصل اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة ، إلى بناء مستوطنة جديدة في مناطق غلاف غزة .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فإن الحديث يدور عن مستوطنة جديدة سيتم بنائها في المجلس الاقليمي سدوت هنيقف ، إلى الشرق من مستوطنة كفار عزة ، حيث ستبعد المستوطنة الجديدة عن الحدود مع قطاع غزة مسافة 7 كم فقط .

ومن المتوقع أن يقطن في المستوطنة الجديدة التي سيتم تسميتها باسم مستوطنة حانون نسبة إلى وادي حانون  نحو 500 عائلة اسرائيلية من العائلات المتدينة والعلمانية .

وقد تطرق وزير البناء والاستيطان يوئاف غالنت إلى بناء المستوطنة الجديدة موضحا بأن ذلك سيساعد في تعزيز باقي مستوطنات غلاف غزة التي تشكل خط الدفاع الأول عن "اسرائيل" .

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