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عضو كنيست تطالب بإعلان غلاف غزة منطقة منكوبة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:49 - 03 يونيو 2018
حريق بفعل طائرة ورقية حريق بفعل طائرة ورقية
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توجهت عضو الكنيست أيالت نحمياس رابين من حزب المعسكر الصهيوني بطلب من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بإعلان مناطق غلاف غزة بأنها مناطق منكوبة وكارثة.

ووفقا لموقع غلوبس العبري ، فقد جاء طلب عضو الكنيست أيالت بذلك نتيجة الحرائق اليومية التي تشهدها بلدات غلاف غزة .

ووفقا لتصريحاتها فإن التقديرات الحالية تشير إلى أنه تم حرق أكثر من 25 ألف دونم زراعي حتى الأن بسبب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث إن الحديث يدور عن حرق مساحة أكبر من مساحة مساحة مدينتي جفعاتيم ورمات غان .

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