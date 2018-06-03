غزة: الإعلان عن بدء فعاليات يوم القدس العالمي

أعلنت اللجنة المنظمة لإحياء فعاليات يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، عن إطلاق حملتها الإعلامية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته شرق مدينة غزة، بحضور قيادات من حركتي حماس والإجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجان المقاومة الشعبية.

وأكد جميع المشاركون على أهمية يوم القدس العالمي، الذي خصصه الإمام الخميني باعتبار آخر جمعة من شهر رمضان مناسبة لذلك، لعزة فلسطين والمسلمين.

وشدد المشاركون على التمسك بالحقوق الفلسطينية ورفض كل أشكال الالتفاف عليها، مؤكدين أن دعم محور المقاومة من إيران إلى حزب الله لفلسطين يعزز فرص الصمود.