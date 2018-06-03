هكذا ردت روسيا على تهديدات الرياض لقطر حول إس400

أعلن نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، ألكسي كوندراتييف، أن موقف الرياض لن يؤثر على خطة موسكو لتوريد منظومات "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي للدوحة.

وقال كوندراتييف، يوم السبت الماضي، إن "روسيا تسعى إلى تحقيق مصلحتها من خلال توريد إس 400 لقطر بجلب المال إلى ميزانية الدولة، فموقف السعودية لا علاقة له بالأمر، روسيا لن تغير نهجها".

واعتبر السيناتور الروسي أن تصريح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول استعداد المملكة للقيام بـ"عمل عسكري" ضد قطر إذا نصبت "إس-400"، يمثل "ظاهرة من ظواهر الابتزاز".

وأضاف: "من الواضح أن الرياض تلعب دورا مهيمنا في المنطقة وأن تعزيز قدرات قطر العسكرية بفعل نشرها منظومات إس 400 الروسية سيتيح لها مزايا واضحة، ولذا نتفهم قلق السعودية ".

وشدد المسؤول الروسي على أن موقف السعودية من شراء الدولة المنظومات الصاروخية الروسية تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "واشنطن لا تريد أن تفقد مكانتها في سوق الأسلحة الإقليمية.. وستواصل الضغط على السعودية".

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم الجمعة، أن السعودية طلبت في رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على قطر ومنعها من الحصول على منظومة "إس-400" الروسية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "لوموند" ، فقد بعثت السعودية مؤخرا برسالة إلى الإليزيه، تقول فيها الرياض إنها على استعداد للقيام بـ"عمل عسكري" ضد قطر إذا اكتسبت منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400".