وزيرة الاقتصاد تتفقد أسواق محافظة نابلس

دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، المستهلك الفلسطيني الى استهلاك المنتجات الوطني انطلاقاً من جودتها العالية، وقدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والدولية مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني حال تمكنا من رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة عودة ومحافظ محافظة نابلس أكرم رجوب، ولجنة السلامة العامة (مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، مديرية الصحة، الضابطة الجمركية، المحافظة)، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الاعمال، وبلدية نابلس، أسواق محافظة نابلس، للوقوف على الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الداخلية واحتياجات المواطنين والتجار.

واستمع المشاركون خلال الجولة الميدانية والتي شملت عدداً من المحلات التجارية والملاحم، إلى آراء المواطنين والتجار حول أسعار السلع الأساسية وتوفرها بأسعار معقولة، والاطلاع على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ووضعت الوزيرة في لقائها مع المحافظ والشركاء، في صورة الإجراءات التي تنفذها طواقم الرقابة والتفتيش في تنظيم وضبط السوق الداخلي، ونتائج الجولات الرقابية والتفتيشة الصباحية والمسائية على الاسواق خلال النصف الاول من شهر رمضان المبارك والتي بلغت 364 جولة تم خلالها زيارة 3022 محال تجاري، وعلى أثرها تم احالت الوزارة 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة ان أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني مستقرة ولم نشهد ارتفاع في الاسعار لافتة انه لا تهاون بملاحقة ومحاسبة من يتاجرون بصحة وسلامة الموطنين، داعية المواطنين الابلاغ عن اية شكوى من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129 أو عبر ارقام مديريات وزارة الاقتصاد الوطني.

وبينت الوزيرة في لقائها مع الفعاليات المشاركة في الجولة الى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم وتطوير الصناعة والعمل على تصميم مشاريع من شأنها تستهدف الصناعات التقليدية ومن خلال إقامة مركز مهنية متخصصة للتأهيل وتعزيز القدرات وخاصة في مجال تمكين المرأة لأخذ دورها في عملية التنمية.