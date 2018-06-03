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إبراهيم حسن أولى صفقات الزمالك المصري في "الميركاتو الصيفي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:52 - 03 يونيو 2018
ابراهيم حسن يوقع للزمالك ابراهيم حسن يوقع للزمالك
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أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، تعاقده مع لاعب كرة القدم إبراهيم حسن قادمًا من صفوف الإسماعيلي بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع النادي الإليكتروني، "نعلن عن تعاقدنا مع لاعب كرة القدم إبراهيم حسن بعد الاتفاق مع مسؤولي الإسماعيلي على كافة تفاصيل التعاقد"، دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

بذلك، أصبح حسن أولى صفقات الزمالك في "الميركاتو الصيفي".

وبدأ إبراهيم حسن (27 عامًا) مسيرته الكروية في نجوم المستقبل، ثم انتقل للزمالك معارًا في موسم 2011 – 2012، ورحل سريعًا للإسماعيلي.

وتألق حسن في الموسم الماضي مع الإسماعيلي، وانضم لمنتخب مصر للمحليين.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي للدوري المحلي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة، فيما توّج بلقب كأس مصر.

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