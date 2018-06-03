الصحة تجري قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2018 م

أجريت صباح اليوم قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2018م، بنظام القرعة العلنية، بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ود. حسن الصيفي وكيل وزارة الاوقاف ود. إياد أبو زاهر مدير عام ديوان الوزير، وكافة الفئات التي رشحت للمشاركة في مراسم قرعة بعثة الحج الطبية.

وأشاد د. أبو الريش بهذه الخطوة التي تجرى لأول مرة في وزارة الصحة في اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية وبشكل علني تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية، داعياً من سيكتب لهم نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بذل أقصى الجهود ليكونوا العين الساهرة بعد عناية الله عز وجل في توفير الرعاية الصحية للحجاج، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمد بإجراء الكشف الطبي على كافة الحجاج من خلال مراكز الرعاية الاولية حسب منطقة السكن، وتجهيز سجلات طبية لهم خاصة للمرضى المزمنين لترتيب الخدمة الصحية لهم ومتابعة صرف ادويتهم بشكل مناسب، كما وقدم د. أبو الريش شكرة وتقديره إلى لجنة بعثة الحج بالوزارة ممثلة بديوان وزير الصحة على جهودهم الكبيرة في تتويج هذا المشهد المميز.

إلى ذلك أشاد د. حسن الصيفي وكيل وزارة الاوقاف بهذه الخطوة الجديدة لوزارة الصحة لاختيار أعضاء بعثتها لموسم الحج لهذا العام، متمنيا ان تكون البعثة نموذجا لاستمرار عطاء البعثات السابقة التي قدمت الكثير في رعاية ضيوف الرحمن.

بدوره أوضح د. إياد أبو زاهر مدير عام ديوان الوزير الاجراءات التي اتخذت في اجراء القرعة ضمن خطوات كبيرة ومميزة تم اتخاذها بعد تكليف اللجنة بالقيام بإجراءات القرعة تأكيداً على مبدأ اتاحة الفرصة للجميع والاختيار العلني لأعضاء البعثة.

هذا وأسفرت القرعة عن النتيجة التالية، د. سوسن خالد علي صيام، د. وسام عوض الله، د. اياد قاسم، د. علاء الضابوس، د. سليم محمود شتات، أ. كايد محمد أبو سيف، أ. حسام علي العاجز، د. نسرين أبو عيشة، أ. غادة أبو عيدة.