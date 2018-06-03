وقفة استنكارية لجريمة قتل المسعفة رزان النجار في رام الله

طالب مشاركون في وقفة استنكارية لجريمة الاحتلال التي أدت الى استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار في قطاع غزة، بضرورة حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وجاءت الوقفة بدعوة من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والقوى والوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وجابت مسيرة، مركز مدينة رام الله، وأقيمت جنازة رمزية.

وقال رئيس الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي: يجب ملاحقة المحتلين في المحافل الدولية واستمرار حركة المقاطعة حتى يدانوا على جرائمهم ضد أبناء شعبنا وضد قتل المسعفة المتطوعة رزان النجار، التي استشهدت اثناء أداء واجبها الإنساني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الشهيدة النجار سطرت أروع صور البطولة، موكدا أن شعبنا ماض في نضاله حتى تحقيق حقوقه العادلة والمشروعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار، إن رزان مثال على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أنه سيتم إطلاع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على جريمة قتل رزان النجار، وعلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مشيرا الى أن إسرائيل تمنع اللجنة من القدوم الى فلسطين والتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وقال النجار إن وزارة الصحة ستلتقي باللجنة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الإسرائيلية.