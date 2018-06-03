الشهيدة "رزان النجار" أيقونة مسيرات العودة

بقلم د. وسيم وني مدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث في لبنان

تراها في الصف في مسيرات العودة مقبلةً غير مدبرة وعيونها وقلبها يخفق شوقاُ إلى فلسطين، هي الشاهدة على طغيان آلة القتل الإسرائيلية التي شهدت على إجرام العدو الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولم يشفع لها رداء "ملائكة الرحمة" الأبيض أمام وحشيّة احتلال اغتصب أرضها وقتل شعبها، وذنبها الوحيد أنها خرجت متطوّعة تطبّب جراح أبناء مدينتها الذين أصابهم رصاص الغدر الإسرائيلي، وبرصاصة واحدة غادرة في صدرها اغتالتها اسرائيل ضاربة بعرض الحائط قوانين المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وذنبها الوحيد أنها تمارس إنسانيتها في أرض لم ترحمها ألة القتل الإسرائيلية من قتل وحصار وتجويع.

إنها ابنة غزة هاشم "رزان النجار" ذات الإحدى والعشرين ربيعاً والتي تطوعت في هيئة الإغاثة الطبية في غزة ومع بدء مسيرات العودة في غزة حملت إنسانيتها وواجبها الوطني ورابطت في الميدان شرق محافظة خانيونس معرضة حياتها للخطر وكل ذلك يهون بالنسبة لها فداء لفلسطين وقبل أن تتحرك المسعفة لتلتحق بطواقم الإسعاف التي تتمركز بالنقاط الطبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة، وفي خانيونس تحديدا، كتبت على صفحتها الشخصية:

"راجع ومش متراجع.. وارشقني برصاصك ومش خايف.. وأنا كل يوم هكون بأرضي وبأهلي حاشد.. مستمرون.. جمعة من غزة الى حيفا".

ووجهت رسالة إلى أمها قبل وفاتها بساعات كتبت " "أُمِّي يا الله فعلت كل ما بوسعها لتسعدني فأسعد قلبها يا ربّي بكل ما هو جميل، وَلِأُمي أَنتَمِي.. وبِأُمي أَكتَفِي.. وَدُونَ أُمي أَنتَهي" كتبت رزان هذه الكلمات وكأنها تعلم بأنها آخر كلماتها وهي تدرك تماماً خطورة مهنتها ورسالتها الإنسانية التي يقابلها الاحتلال بالإجرام والقتل أمام أعين العالم في صمت مخزي ومريب.

بالقوة قابل جنود القناصة الإسرائيليين رقة رزان النجار، حيث توجهت قرب الحدود الشرقية لخانيونس جنوب قطاع غزة لإسعاف أحد الجرحى ولم يشفع لها بأنها قامت برفع يديها إلى الأعلى، بالإضافة إلي أنها كانت ترتدي ملابس طبع عليها شارة الإسعاف وأنها تتبع لجمعية الهلال الأحمر، أحد القناصة لم يأبه لتلك الإشارات، فباغتها برصاصة قاتلة دخلت في صدرها وخرجت من ظهرها، وملأت دماءها تلك الملابس، في جريمة من أبشع الجرائم "الإسرائيلية" ضد الإنسانية.

وأخيراٌ مازال مسلسل الإجرام الإسرائيلي مستمر ضد أبنا شعبنا الفلسطيني سواء أكان قتل المدنين بدم بارد أو تدمير القرى والبيوت وإبعاد أبناء شعبنا عن مدنهم وتدمير المستشفيات واستهداف سيارات والإسعاف وحتى دور العبادة لم تسلم من إجرامهم، وقد شاهد العالم أجمع بربرية جنود الإحتلال في استهداف الأطفال في حضن ذويهم كالشهيد محمد الدرة وغيرها من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى والتي تصنف كجرائم ضد الإنسانية كما يعرفها القانون، وخارج فلسطين أخذ هذا الكيان المجرم بنشر إرهابه بجرائم حرب عديدة على رأسها مجزرة قانا في جنوب لبنان غيرها من الجرائم والانتهاكات اليومية للحدود اللبنانية وأخرها الاعتداءات المستمرة على سوريا، ويمكن القول هنا إن إسرائيل تعتبر من اكثر دول العالم (وأود التنويه هنا هي ليست دولة بل كيان مغتصب) اليوم ممارسة للإرهاب ولجرائم الحرب ولولا التحالف الوثيق بينها وبين الولايات المتحدة وشلل المجتمع الدولي وتبعيته الكاملة للولايات المتحدة لُقدم قادة "إسرائيل" للمحاكمة كمجرمي حرب وهذه الجريمة بإغتيال الشهيدة رزان تعد سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وسيأتي يوم نحاكم فيه مجرمي الحرب من "إسرائيليين" وغيرهم.

فالشهيدة رزان ستبقى خالدة في قلوبنا جميعاً وذكرى تأبى النسيان فهي أيقونة مسيرات العودة وسيبقى اسمها رمزاً لفلسطين كل فلسطين.