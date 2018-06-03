ترامب يصف هيلاري كلينتون بالوغدة

قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا جرى استدعاء الرئيس من قبل المحقق روبرت مولر للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 فإن معركة قانونية ستبدأ.

وذكر تقرير لمحطة "إيه.بي.سي" نيوز التلفزيونية أن محاميا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحقق الخاص الذي يحقق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 إذا استدعى الرئيس فستبدأ معركة قانونية.

وقال رودي جولياني الذي أصبح المحامي الرئيسي لترامب في نيسان/ أبريل، في تقرير محطة "إيه.بي.سي"، إن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة إذا حاول المحقق الخاص مولر استدعاء ترامب.

وأضاف: "إذا حاول مولر استدعاءنا فسوف نلجأ للمحكمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى استعداده للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات التي أتت به رئيسا في 2016.

واشترط ترامب أن "يعامل بإنصاف"، للإدلاء بإفادته، وقال في تصريحات سابقة: "سأكون مسرورا بالحديث (..) لأننا لم نرتكب أي خطأ" قبل أن يضيف: "علي أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف، لأن الجميع يرون الأمر الآن وهو مجرد بحث عن كبش فداء".

وشكك ترامب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده منتقدا تحقيقه وقال: "لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين (..) وبكل صراحة بوب مولر عمل لفائدة أوباما لثماني سنوات".

وينتقد ترامب منذ أشهر مولر.

وقال في تغريده في آذار/ مارس 2018: "لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطيا متشددا بعضهم من كبار داعمي الوغدة هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليها مؤخرا ديمقراطي آخر.. هل يرى أحد ذلك عادلا؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ" مع روسيا.