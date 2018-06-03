وفد من الجهاد في جنين يسلم مركز طوارئ عرابة جهازا لتخطيط القلب

قام وفد من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بتسليم مركز طوارئ عرابة وطاقمه الطبي في جنين جهاز لتخطيط القلب كهديه ودعم من الحركه للمركز للتقدم والنهوض بالمستوى الطبي في البلدة.

وضم وفد حركة الجهاد الإسلامي القياديين طارق قعدان وَعَبَد الحليم عز الدين وجعفر عز الدين. يذكر أن هذه هي المره الثانيه التي يقوم بها الوفد بزيارة المركز في إطار التواصل مع إدارته لتطويره والنهوض به.

وقال القيادي طارق قعدان إن الحركة تثمن جهود مركز طوارئ عرابى في خدمة جماهير بلدة عرابة، مشيدا بدور الأطباء في هذا المجال. وأكد قعدان أن تسليم المركز جهاز تخطيط القلب يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الخدماتية لتطويرها والنهوض بها.

بدوره، أوضح القيادي جعفر عز الدين، أن حركة الجهاد الإسلامي لن تدخر جهدا في خدمة جنين وأهلها، مبينا أن تقديم جهاز تخطيط القلب لمركز طوارئ عرابة ليس إلا جهدا متواضعا لا يوازي الخدمات التي يقدمها المركز.

وتمنى عز الدين للمركز مزيدا من التقدم والنجاح نحو خدمة المواطنين.