40 عضوا في الكنيست يوقعون عريضة لطرد حنين زعبي

وقع أكثر من 40 عضوا في الكنيست الإسرائيلي على عريضة لطرد النائبة حنين زعبي من القائمة العربية المشتركة بسبب تصريحات دعت فيها الفلسطينيين للتوجه بالملايين نحو القدس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه العريضة تم التوقيع عليها بعد أسبوع واحد فقط من موافقة المحكمة العليا على قانون "الإقصاء" من الكنيست.

وأشارت إلى أن عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا هو من بادر بالعريضة التي رفض نواب أحزاب يهودية متدينة التوقيع عليها لأسباب تتعلق بمصالح تربطهم بالنواب العرب في الكنيست.

ويقضي القانون الذي وافقت عليه المحكمة بعد عامين من إقراره في الكنيست، إلى أن إجراءات الطرد أو "الإقصاء" تتطلب توقيع 70 عضوا.