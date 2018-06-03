تواصل الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل في الأردن

جدد المحتجون، مساء أمس السبت، اعتصاماتهم ضد قانون ضريبة الدخل الجديدة والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية لليوم الرابع على التوالي.

واعتصم المحتجون، أمام دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا.

ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسببت بإفقار المواطن.

ورفع المشاركون مطالب تدعو الحكومة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي.