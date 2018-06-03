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قوات الاحتلال تتوغل شرق خزاعة وتطلق النار تجاه المواطنين

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 11:36 - 03 يونيو 2018
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توغلت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد، في أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه المواطنين.

ووفقاً لشهود عيان، فجرافتان عسكريتان "إسرائيليتان" توغلتا في أراضي المواطنين انطلاقاً من بوابة السناطي شرق خزاعة.

وتشهد المنطقة، توتراً شديداً جراء العدوان المتواصل على المواطنين منذ بدء مسيرة العودة التي اعتدت عليها وقتلت أكثر من 120 مواطناً وجرحت أكثر من 13 ألف مواطن.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن بدء قوات الجيش لمناورات عسكرية جنوب الأراضي المحتلة.

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