مفاجأة: من هو خليفة زيدان في قيادة ريال مدريد؟

أزالت صحيفة "آس" النقاب عن خطة ريال مدريد الإسباني، لاستبدال الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

وحسب "آس"، فإن خطة الفريق تدور حول أسطورة النادي الإسباني راؤول غونزاليس، الذي أكمل دورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) التدريبية في الأسابيع الستة الأخيرة.

وتوضح الصحيفة إن النادي الملكي يرغب في تأهيل راؤول على نفس طريق زميله السابق زيدان، والتي تتمثل بتعيينه لتدريب الفئات الصغيرة قبل أن تحين اللحظة المناسبة لتولي تدريب الفريق الأول.

وذكرت الصحيفة أن راؤوول يمتلك عددًا من الصفات والخبرات التي قد تؤهله أكثر من أي شخص آخر، لتولي المهمة الصعبة.

وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتلقى جمهور ريال مدريد خبر تعيين راؤول بشكل إيجابي جدًا، كما توقعت احتفاء الجماهير بأسطورتهم السابقة، مما سيسهل عملية تدريبه للفريق.

يشار أن لاعبو ريال مدريد يحترمون أسطورتهم كثيرًا، كما سبق لقائد الفريق الحالي سيرخيو راموس أن لعب مع راؤول في بداية مشواره.

كما أن راؤول لعب لصالح ريال مدريد في أعوام ما بين 1994 و 2010، وسجل خلالها أكثر من 220 هدفًا مع النادي الملكي.

ويذكر أن عمله كسفير للنادي في الأعوام الأخيرة سيؤهله للتعامل مع الإعلام، وهي مهمة تتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة إذا ما كنت مدربًا لفريق بحجم ريال مدريد.