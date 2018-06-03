الاحتلال يكشف عن عدد الدونمات التي أحرقت بفعل الطائرات الورقية

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، عن عدد الدونمات الزراعية في غلاف غزة، التي تسببت الطائرات الورقية التي أطلقت من غزة يوم أمس السبت بإحراقها.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الطائرات الورقية تسبب بإحراق حوالي 3 الاف دونم في مستوطنات غلاف غزة بالأمس.

ووفقا للصحيفة العبرية، تسببت الطائرات الورقية الحارقة بأضرار وأضرار مادية واقتصادية كبيرة، ولم يتم تسجيل وقوع اصابات.

ولفتت الى أن اجمالى عدد الدونمات الزراعية، التي تم احتراقها بفعل الطائرات الورقية الحارقة، بلغ 28 ألف دونم.

من جهتها، نقلت القناة الاسرائيلية الثانية عن داني بن ديفيد رئيس بلدية النقب الغربية إن "الطائرات الورقية الحارقة" تسبب في إتلاف آلاف الدونمات، بما يقابل مئات الآلاف من الشواكل الإسرائيلية، في وقت تطلق المقاومة الفلسطينية العشرات من هذه الطائرات، يوميا.

ووصف تلك الخسائر الإسرائيلية بأنها "حرب حقيقية "من الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه أية وسائل دفاعية مواجهة لتلك الطائرات الورقية الحارقة، معتقدا أن استهداف الحقول الزراعية تعني في النهاية محاولة الفلسطينيين قطع علاقتهم بالأرض "المقدسة"، وبــ" الرموز الصهيونية"، في إشارة للأرض.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار/ مارس الماضي.