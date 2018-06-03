الكشف عن صور مسربة لهواتف سامسونغ القادمة

نشر موقع "فون أرينا" مجموعة من الصور المسربة لهاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي نوت 9"، معتبراً أنه من أقوى هواتف الشركة الكورية الجنوبية.

وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل إصداره خلال السنة الجارية.

وأوضح الموقع أن شكل هاتف الشركة الكورية الجنوبية الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه "نوت 8"، مشيرا إلى أن "نوت 9" سيحافظ بنسبة كبيرة على نفس التصميم من الخلف والأمام. كما أورد "سكاي نيوز".

وتظهر الصور أن التغيير الوحيد الموجود في خلف الهاتف، هو المتعلق ببصمة الأصبع، حيث تم نقل مكانها من جانب الكاميرا إلى تحتها، مثل ما فعلت في "إس 9" و"إس 9 بلس".

واستبعد الموقع أن يتم نقل مستشعر البصمة إلى الشاشة، وتوقع أن يتم ذلك في هاتف "إس 10"، الذي سيطرح في الأسواق عام 2019.

ويعتقد موقع "فون أرينا" بعض التحديثات على "S Pen"، حيث ذكر إنه قد يصبح قادرا على التعرف على مستوى الضغط للتحكم الدقيق في الكتابة.