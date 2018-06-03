الاحتلال اعتقل 33 مواطنا من غزة خلال آيار

أكدت وحدة الدراسات بمركز أسري فلسطين، أن الاحتلال صعد خلال شهر آيار الماضي من سياسة الاعتقال بحق ابناء قطاع غزة ، حيث رصد (33) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة خلال الشهر الماضي اكثر من نصفهم اعتقلوا في سفينة كسر الحصار .

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، في تصريح له، اليوم الأحد، أن بحرية الاحتلال كانت اعترضت "سفينة الحرية" التي انطلقت من ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى متنها 17 مواطناً من ذوي الحالات الإنسانية والطلاب بينهم سيدة لتسليط الضوء على حصار غزة الخانق، وسيطرت عليها وقامت باعتقالهم جميعاً اضافة الى ربان السفينة ، واقتادهم الى ميناء "اسدود" للتحقيق .

وأضاف الأشقر أن الاحتلال قام بعد ساعات بإطلاق سراح جميع ركاب السفينة من مرضى وجرحى وطلاب وخريجين على حاجز بيت حانون بينما أبقت على اعتقال قبطان السفينة " سهيل محمد العامودي" ونقلته الى التحقيق في سجن عسقلان .

وأشار الأشقر الى ان الاحتلال اعتقل كذلك خلال الشهر الماضي 3 مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" والذى تحَّول ، إلى مصيدة يختطف من خلالها أهالي غزة بما فيهم المرضى، مستغلاً حاجه المواطنين للعبور للعلاج أو التجارة في أراضي الداخل ، وهم المريض " بلال أيمن الأسطل (28 عاماً)، من محافظة خان يونس ، وكان تقدم بطلب للحصول على تصريح ليتمكن من التوجه الى الاردن للعلاج ، وتم استدعائه للمقابلة وفي مساء اليوم نفسه أبلغت عائلته من خلال الارتباط المدني الفلسطيني بأنه محتجز لدى قوات الاحتلال .

كذلك اعتقلت " شادي عوض العجلة" (28 سنة)، من الشجاعية وكان متوجها لمستشفيات الداخل برفقه زوجته ونجله "يزن" 4 سنوات وهو مصاب بمرض السرطان، فيما سمحت بمرور زوجته ونجله وقامت باعتقاله ، بينما اعتقلت التاجر " ايوب عوده " من حي الشجاعية خلال توجهه للمقابلة من اجل الحصول على تصريح للمرور .

وبين الأشقر بان من بين المعتقلين خلال آيار 4 من الصيادين اعتقلوا خلال ممارسه عملهم في مهنة الصيد قباله شواطئ القطاع، بعد مصادرة مراكبهم وتخريب معدات الصيد التي يستخدمونها، وقد اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم لساعات .

فيما اعتقل الاحتلال (8) شبان بينهم جريح خلال المواجهات التي تشهدها المناطق الشرقية لقطاع غزة ايام الجمع رفضاً لاستمرار الحصار على القطاع ، وتأكيدا على حق العودة، ثلاثة منهم اعتقلوا بعد اجتياز السلك الفاصل بالمقرب من موقع “ملكة”، بينما اعتقل احدهم بعد أصابته بالرصاص قرب معبر "كارني" الحدودي شرقيّ مدينة غزة ، وقد اطلق الاحتلال سراح بعضهم بينما لا يزال يعتقل عدد اخر .