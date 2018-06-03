حرب تجارية بين أمريكا وأوروبا "قد تبدأ خلال أيام"

واجه وزير المالية الأمريكي، ستيف منوتشين، انتقادات حادة من وزراء مالية مجموعة السبع الغاضبين بسبب فرض واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وهدد الاتحاد الأوروبي وكندا، خلال اجتماع شهد نقاشا ساخنا في منتج ويسلر الكندي، بالرد على القرار الأمريكي.

وحذر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، من اندلاع حرب قد تبدأ خلال "أيام قليلة".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصرّ، في تعليق له على تويتر، على أن الولايات المتحدة "نُهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى".ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية ستحمي منتجي الصلب الأمريكيين، الذين يقول عنهم ترامب إنهم عنصر حيوي للأمن القومي.

كما اشتكى الرئيس الأمريكي من عقبات تواجهه الشركات الأمريكية في أوروبا وأماكن أخرى.

وأضاف: "حان الوقت لنتحلى بالذكاء".

ونفى منوتشين أن تكون الولايات المتحدة قد تخلت على قيادتها للاقتصاد العالمي، وقال إنه نقل المخاوف الشديدة للدول الأخرى إلى الرئيس ترامب.

ولم يصدر بيان مشترك في نهاية الاجتماع، الأمر الذي يعتبره مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، كريس باكلر، مؤشرا واضحا عن الخلاف الشديد.

ويقول باكلر إن الخلاف الحاد يتوقع أن يستمر في عطلة نهاية الأسبوع المقبل عندما يجتمع زعماء مجموعة السبع، من بينهم ترامب، في قمتهم بمقاطعة كيبيك الكندية.