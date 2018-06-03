حرائق غابات قرب لوس أنجليس الأمريكية وإجلاء السكان

أجبرت حرائق الغابات والأحراش، المتأججة بفعل الرياح، على إجلاء آلاف السكان من مدينة لاغونا بيتش، على بعد 98 كم جنوب غرب وسط لوس أنجليس.

ووفقا لسلطات إطفاء الحرائق في (أورانج كاونتي) فإن هذه الحرائق المعروفة باسم رمزي هو (أليسو) قد التهمت أحراشا في وود كانيون، وأتت على 200 هكتار، بعد 4 ساعات من الإبلاغ عنها أولا في منطقة أحراش على مساحة 25 هكتار.

وأصدرت سلطات إطفاء الحرائق أمرا بإجلاء سكان نحو 2000 منزل قريب من هذه الحرائق.

وكتبت السلطات على (تويتر) بعد ظهر السبت أن حوالي 275 رجل إطفاء و4 مروحيات وطائرتين من ذوات الجناح الثابت، يشاركون في إطفاء الحرائق.

ونقلت قناة (ABC) المحلية الإخبارية عن المسئول في هذه الدائرة، توني بوماريتو، قوله إن الرياح متغيرة الاتجاهات قد ساهمت في تأجيج الحرائق وتعقيد أعمال رجال الإطفاء .

ولم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.