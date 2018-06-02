الأمم المتحدة: قتل المسعفة رزان النجار عمل فظيع

أعربت مصادر في الأمم المتحدة عن بالغ قلقها من قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسعفة الفلسطينية رزان النجار، أمس الجمعة، شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، "يجب السماح للطواقم الطبية أن تقوم بواجبها دون خوف".

من جهته قال المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، "إن قتل المسعفة زران النجار كان وهي ترتدي الزي الطبي، وتم قتلها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا عمل فظيع وصعب، فإسرائيل قوة محتلة".

من جانبها أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حزنها وصدمتها لفقدان مسعفة حياتها في غزة بالأمس أثناء أدائها واجبها.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن وصول الطواقم الطبية للمرضى مسألة حياة أو موت، مشيرةً إلى أن "الذخيرة الحية تستخدم كخيار أخير من قوات الأمن لحماية حياتهم".